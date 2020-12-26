Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года

Как пояснили в Минпромторге, несмотря на возросший спрос на маски, предприятия загружены на 50%. «Кроме того наблюдается постоянный рост объема производства: июнь/сентябрь производство выросло на 50%, а сентябрь/октябрь ещё на 20%», — сообщили в министерстве.