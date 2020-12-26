Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до конца 2021 г. госзакупки импортных медицинских масок, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Постановление вносит изменения в документ от 30 апреля, установивший запрет на допуск импортных промышленных товаров для целей осуществления госзакупок для государственных и муниципальных нужд. Своим постановлением Мишустин внес в перечень медицинские маски, автономные дыхательные аппараты и огнестойкую защитную одежду.
«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок... действуют до 31 декабря 2021 г.», — говорится в документе.
С предложением запретить госзакупки иностранных медицинских масок, кроме тех, что произведены в странах ЕАЭС в начале ноября выступил Минпромторг.
Авторы пояснительной записки к проекту постановления отмечали, что некоторые предприятия были вынуждены прекратить производство защитных и медицинских масок из-за отсутствия спроса. Там сказано, что принятие таких ограничений будет способствовать «сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий после окончания борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».
Как пояснили в Минпромторге, несмотря на возросший спрос на маски, предприятия загружены на 50%. «Кроме того наблюдается постоянный рост объема производства: июнь/сентябрь производство выросло на 50%, а сентябрь/октябрь ещё на 20%», — сообщили в министерстве.