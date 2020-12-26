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Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до конца 2021 г. госзакупки импортных медицинских масок, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Постановление вносит изменения в документ от 30 апреля, установивший запрет на допуск импортных промышленных товаров для целей осуществления госзакупок для государственных и муниципальных нужд. Своим постановлением Мишустин внес в перечень медицинские маски, автономные дыхательные аппараты и огнестойкую защитную одежду.

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«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок... действуют до 31 декабря 2021 г.», — говорится в документе.

С предложением запретить госзакупки иностранных медицинских масок, кроме тех, что произведены в странах ЕАЭС в начале ноября выступил Минпромторг.

Авторы пояснительной записки к проекту постановления отмечали, что некоторые предприятия были вынуждены прекратить производство защитных и медицинских масок из-за отсутствия спроса. Там сказано, что принятие таких ограничений будет способствовать «сохранению возросшей производственной мощности отечественных предприятий после окончания борьбы ‎с распространением новой коронавирусной инфекции».

Как пояснили в Минпромторге, несмотря на возросший спрос на маски, предприятия загружены на 50%. «Кроме того наблюдается постоянный рост объема производства: июнь/сентябрь производство выросло на 50%, а сентябрь/октябрь ещё на 20%», — сообщили в министерстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных