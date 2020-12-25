В новом году прогнозируется снижение зарплат почти на 11%Среднемесячная зарплата составит всего 89,1% от уровня 2019 года, подсчитал ЦСР
Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 г. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса. К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня (это на 1,1 п. п. хуже сентябрьских прогнозов), операционной прибыли – до 88% (ухудшение на 4 п. п. по сравнению с сентябрем), спроса – до 90% .
«Кризис заставляет бизнес придерживаться экономной модели поведения – издержки сокращаются, в том числе за счет снижения заработных плат сотрудников, – поясняет директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. – Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на 10% может сбыться».