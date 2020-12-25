В новом году прогнозируется снижение зарплат почти на 11%

Российские предприниматели прогнозируют, что зарплаты работников в следующем году снизятся на 10,9% по сравнению с 2019 г. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР) в декабрьском мониторинге бизнес-климата, составленном по итогам опросов представителей бизнеса. К снижению зарплат предпринимателей вынуждает общеэкономическая ситуация: они ожидают снижения выручки до 86% от докризисного уровня (это на 1,1 п. п. хуже сентябрьских прогнозов), операционной прибыли – до 88% (ухудшение на 4 п. п. по сравнению с сентябрем), спроса – до 90% .