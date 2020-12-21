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Около трети работающих россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

Ведомости

Около трети — 32% — россиян заявили о снижении доходов в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. В опросе приняли участие около 5 тыс. сотрудников и работодателей. Для сравнения: по итогам 2019 г. о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников исследования.

По данным опроса, доходы 15% работников сократились более чем на 21%. У 8% опрошенных доход упал на 11-20%, у 9% сотрудников — на 5-10%. По итогам 2019 г. 7% работающих россиян сообщили о снижении дохода. 

19% работников, доход которых сократился, уволились по собственному желанию. 18% сотрудников сократили зарплату, 14% заявили о сокращении бонусов на работе. 11% россиян сообщили о смене места работы со снижением зарплаты.

У 38% сотрудников в России доход в 2020 г. остался на прежнем уровне. Доходы увеличились у 30% опрошенных — в 2019 г. их доля составляла 58%. Гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт отметил, что чаще всего зарплата росла у специалистов ИТ-отрасли, фармацевтики, консалтинга и сферы производства медоборудования. 34% опрошенных работодателей заявили, что подняли зарплаты своим сотрудникам в 2020 г. В 2019 г. их доля составляла 74%. 24% работодателей были вынуждены снизить зарплаты, 42% оставили их на прежнем уровне.

Авторы исследования отмечают, что большинство сотрудников смотрят в следующий год с оптимизмом. 59% опрошенных ожидают роста доходов, причем 18% из них рассчитывают на повышение больше чем на 20%.

Ранее по теме: Всемирный банк допустил рост доли россиян за чертой бедности до 14,2%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных