Около трети работающих россиян заявили о снижении доходов в 2020 году
Около трети — 32% — россиян заявили о снижении доходов в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays. В опросе приняли участие около 5 тыс. сотрудников и работодателей. Для сравнения: по итогам 2019 г. о сокращении своих доходов сообщали только 7% участников исследования.
По данным опроса, доходы 15% работников сократились более чем на 21%. У 8% опрошенных доход упал на 11-20%, у 9% сотрудников — на 5-10%. По итогам 2019 г. 7% работающих россиян сообщили о снижении дохода.
19% работников, доход которых сократился, уволились по собственному желанию. 18% сотрудников сократили зарплату, 14% заявили о сокращении бонусов на работе. 11% россиян сообщили о смене места работы со снижением зарплаты.
У 38% сотрудников в России доход в 2020 г. остался на прежнем уровне. Доходы увеличились у 30% опрошенных — в 2019 г. их доля составляла 58%. Гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт отметил, что чаще всего зарплата росла у специалистов ИТ-отрасли, фармацевтики, консалтинга и сферы производства медоборудования. 34% опрошенных работодателей заявили, что подняли зарплаты своим сотрудникам в 2020 г. В 2019 г. их доля составляла 74%. 24% работодателей были вынуждены снизить зарплаты, 42% оставили их на прежнем уровне.
Авторы исследования отмечают, что большинство сотрудников смотрят в следующий год с оптимизмом. 59% опрошенных ожидают роста доходов, причем 18% из них рассчитывают на повышение больше чем на 20%.