Около трети работающих россиян заявили о снижении доходов в 2020 году

У 38% сотрудников в России доход в 2020 г. остался на прежнем уровне. Доходы увеличились у 30% опрошенных — в 2019 г. их доля составляла 58%. Гендиректор Hays в России Алекс Штейнгардт отметил, что чаще всего зарплата росла у специалистов ИТ-отрасли, фармацевтики, консалтинга и сферы производства медоборудования. 34% опрошенных работодателей заявили, что подняли зарплаты своим сотрудникам в 2020 г. В 2019 г. их доля составляла 74%. 24% работодателей были вынуждены снизить зарплаты, 42% оставили их на прежнем уровне.