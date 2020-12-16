Всемирный банк допустил рост доли россиян за чертой бедности до 14,2%

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду ВВП России с 5% до 4% в 2020 г. Это обусловлено более значительным, чем ожидалось ранее, оживлением экономики в третьем квартале. В 2021 и 2022 гг. при условии введения в оборот вакцины от коронавируса рост экономики может составить 2,6% и 3% соответственно. Если же рост новых случаев заражения продолжится во втором полугодии 2021 г., показатели будут на уровне 0,6% и 2,8%.