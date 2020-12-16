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Всемирный банк допустил рост доли россиян за чертой бедности до 14,2%

Ведомости

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2020 г. может составить 14,2% при условии падения ВВП на 4%, следует из «Доклада об экономике России», опубликованного Всемирным банком. Однако рост показателя может быть сдержан мерами социальной поддержки населения, считают аналитики.

Во втором квартале года показатель составлял 13,2%, а в конце 2019 г. — 12,3%. 

«За чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию», — сказано в документе. 

На уровень бедности повлияло сокращение реальных располагаемых доходов россиян. Они снизились на 8,4% во втором квартале и на 4,8% в третьем по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, что является самым большим падением за несколько лет, отметили во Всемирном банке.

Доходы, в свою очередь, уменьшились из-за роста безработицы в стране. В октябре 2020 г. она составила 6,3% — это рекордное значение за последние восемь лет. В целом уровень занятости оценивался в 70,3% от населения страны. При этом доля экономически активного населения достигла 75%, незначительно сократившись по сравнению с 75,6% в октябре 2019 г.

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду ВВП России с 5% до 4% в 2020 г. Это обусловлено более значительным, чем ожидалось ранее, оживлением экономики в третьем квартале. В 2021 и 2022 гг. при условии введения в оборот вакцины от коронавируса рост экономики может составить 2,6% и 3% соответственно. Если же рост новых случаев заражения продолжится во втором полугодии 2021 г., показатели будут на уровне 0,6% и 2,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных