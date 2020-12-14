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Каждый третий россиянин считает себя бедным

Росту бедности способствуют рождение детей и потеря доходов, отмечают эксперты
Александра Кошкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев выросла почти на четверть: с 27% в марте до 33% в ноябре, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. С 2011 г. процент людей, указывающих свое бедственное положение, сокращался. И, напротив, росло число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, – в марте таковых было 69%. Но к ноябрю число их снизилось до 64%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, практически не меняется и составляет около 1%.

В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%). При этом большинство респондентов (52%) высказали уверенность, что человек может преодолеть бедность. А 40% россиян уверены, что у бедных нет возможности улучшить свое благосостояние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных