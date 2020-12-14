Каждый третий россиянин считает себя бедным

Доля россиян, считающих себя бедными, за восемь месяцев выросла почти на четверть: с 27% в марте до 33% в ноябре, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Такой динамики не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. С 2011 г. процент людей, указывающих свое бедственное положение, сокращался. И, напротив, росло число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, – в марте таковых было 69%. Но к ноябрю число их снизилось до 64%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, практически не меняется и составляет около 1%.