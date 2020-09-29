Россияне в августе перешли к экономии

Кроме того, в августе продолжился рост безработицы – она увеличилась до 6,4%. «Безработица все еще заметно ниже пиковых уровней кризиса 2009 г., но сам факт ее роста вызывает опасения как за перспективы экономической активности, так и за социальную обстановку, – говорит Кондрашов. – При этом продолжающееся охлаждение рынка труда на фоне роста средней зарплаты работников организаций в мае – июле (данных по август пока нет) выглядит странным: в предыдущие кризисы эти показатели демонстрировали сонаправленную динамику».