Россияне в августе перешли к экономии

Россияне в августе перешли к экономииПотребление выросло всего на 0,2% против 5,4% в июле. Параллельно увеличилась безработица
В августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса, свидетельствуют данные статистики: потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%. Ухудшение эпидемиологической обстановки в сентябре и снижение цен на нефть омрачают дальнейшую перспективу оживления, отмечается в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».
«Впервые с мая не наблюдалось повышения так называемого индикатора внутреннего частного спроса (он включает розничный товарооборот, объем платных услуг населению и строительства), – констатирует научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. – В целом потребление выросло всего на 0,2% против 5,4% в июле». И такое резкое торможение, по словам эксперта, «не может не настораживать».
«Возможно, сказалось и открытие авиасообщения с Турцией и рядом других стран с 1 августа: часть соответствующих расходов, не включающую стоимость туров, мы увидим лишь в менее оперативной статистике конечного потребления населения», – добавляет Кондрашов.
Кроме того, в августе продолжился рост безработицы – она увеличилась до 6,4%. «Безработица все еще заметно ниже пиковых уровней кризиса 2009 г., но сам факт ее роста вызывает опасения как за перспективы экономической активности, так и за социальную обстановку, – говорит Кондрашов. – При этом продолжающееся охлаждение рынка труда на фоне роста средней зарплаты работников организаций в мае – июле (данных по август пока нет) выглядит странным: в предыдущие кризисы эти показатели демонстрировали сонаправленную динамику».
Возможно, это объясняется тем, что работодатели начали массово сокращать малоквалифицированный (и, соответственно, низкооплачиваемый) персонал, который всегда в изобилии имеется на рынке труда и его можно будет без проблем нанять, когда кризис закончится. Соответственно, подросли и средние зарплаты, и безработица. Но есть и другое объяснение – Росстат просто слишком оптимистично оценивает рост зарплат.
«По моим оценкам, реальная заработная плата, скорректированная на сезонные колебания, упала в течение первых четырех месяцев нынешнего кризиса на 6,5%, – говорит заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. – То есть наблюдается снижение заработной платы и некоторый рост безработицы». То есть оба показателя движутся сонаправленно, как и в прошлые кризисы.
В целом можно было бы говорить просто о небольшой заминке в восстановлении экономики в августе, отмечает Кондрашов, если бы не ухудшение эпидемиологической обстановки в сентябре. «Перспективы экономической динамики стали менее радужными», – констатирует экономист.
Без роста потребительских расходов в ближайшие полтора-два года сфера услуг обречена в лучшем случае на стагнацию, уверен директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Даже если падение реальных доходов по итогам года окажется не ниже 4%, то выпадающие годовые доходы населения в абсолютном выражении составят более 2 трлн руб. – сумма, равная месячному товарообороту продовольственных и непродовольственных товаров. «При падении реальных доходов в текущем году более чем на 3,5% совокупное снижение доходов в 2020 г. относительно далеко не самого лучшего 2014 года составит почти 10%», – резюмирует Остапкович.