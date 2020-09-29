Траты россиян в кафе и ресторанах резко упали

Васильчук считает, что потребители паникуют из-за новостей о второй волне заболевания. Еще на позапрошлой неделе стояла аномально теплая погода и люди гуляли и, соответственно, посещали рестораны, а на прошлой неделе их стало резко меньше из-за новостей о коронавирусе, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. При этом рестораторы соблюдают требования Роспотребнадзора, обязывающие сотрудников носить защитные маски и перчатки, соблюдать в залах дистанционную рассадку, включать обеззараживающие лампы и регулярно проверять персонал на COVID-19, уверяет он. Сообщения о росте заболеваемости пока не стали главной причиной снижения посещаемости, говорит Ползиков. С момента снятия ограничений посетители больше предпочитали заведения с верандами, с началом осени стали больше заполняться залы, но пока не в таком количестве. Подгорный надеется, что не будет таких же жестких ограничений, как весной. Также он рассчитывает, что государство поможет с отсрочками по налогам.