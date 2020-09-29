Траты россиян в кафе и ресторанах резко упали

Траты россиян в кафе и ресторанах резко упалиЭтому виной паника из-за роста заболеваемости COVID-19
С 21 по 27 сентября траты россиян при посещении кафе, баров и ресторанов сократились на 17,7% в сравнении с аналогичной неделей 2019 г., говорится в исследовании Sberindex, аналитического портала «Сбера». Эти данные основаны на статистике платежей клиентов «Сбера» банковскими картами в кафе и ресторанах. Сокращение трат заметно ускорилось: неделя с 14 по 20 сентября отставала от данных прошлого года только на 3,9%.
Из-за новостей о росте заболеваемости COVID-19 многие россияне предпочли не посещать многолюдных мест, отмечают аналитики Sberindex. По данным Роспотребнадзора и оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, количество новых инфицированных в неделю с 21 по 27 сентября в целом по России выросло на 18,4% (48 040 человек в сравнении с 40 588 неделей ранее), а конкретно в Москве – на 72% (9283 человека в сравнении с 5396). Всего, по данным на 29 сентября, с начала пандемии в России выявлено 1,16 млн случаев заболевания коронавирусом, из них 290 293 случая – в Москве. Россия по количеству заболевших – на 4-м месте после США, Индии и Бразилии.
Ситуация с посещаемостью хуже, чем данные Sberindex, говорит Алексей Васильчук, сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers (объединяет ресторанный комплекс «354» в «Москва-сити», ресторан «Мама будет рада», сети «Чайхона № 1», Steak it Easy, Pizzelove, Burger Heroes, фудмолл «Депо Москва» и проч.), и в его компании вне зависимости от класса ресторана и в целом по рынку за неделю с 21 по 27 сентября наблюдается падение выручки примерно на 27–30% в сравнении с предыдущей неделей. У Ginza Project Moscow (Christian, Patara Cafe, Butler, «Эларджи», «Чача» и «Цыцыла») этот показатель за тот же период упал на 20%, отмечает ее партнер и генеральный директор компании Максим Ползиков. Почти 12% выручки потеряли рестораны группы компаний «Шоколадница», признается ее гендиректор Олег Подгорный. Снижение числа гостей отмечает и представитель «Кофемании».
Васильчук считает, что потребители паникуют из-за новостей о второй волне заболевания. Еще на позапрошлой неделе стояла аномально теплая погода и люди гуляли и, соответственно, посещали рестораны, а на прошлой неделе их стало резко меньше из-за новостей о коронавирусе, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. При этом рестораторы соблюдают требования Роспотребнадзора, обязывающие сотрудников носить защитные маски и перчатки, соблюдать в залах дистанционную рассадку, включать обеззараживающие лампы и регулярно проверять персонал на COVID-19, уверяет он. Сообщения о росте заболеваемости пока не стали главной причиной снижения посещаемости, говорит Ползиков. С момента снятия ограничений посетители больше предпочитали заведения с верандами, с началом осени стали больше заполняться залы, но пока не в таком количестве. Подгорный надеется, что не будет таких же жестких ограничений, как весной. Также он рассчитывает, что государство поможет с отсрочками по налогам.
Не жалуются на продажи лишь представители заведений фастфуда. Burger King во многих регионах привлекла примерно на 10% больше гостей, чем годом ранее, говорит представитель компании. Он связывает это с проведением в эти дни рекламной акции «Мистери бургер» (премиальный бургер можно получить за 99,99 руб.). Неделя была удачной с точки зрения как трафика, так и продаж, делится представитель KFC. Спада в продажах не заметил и McDonald’s.
Рестораторы готовятся ко второй волне. Например, «Кофемания» скоро запустит собственное мобильное приложение для доставки. В Ginza Project Moscow уже усилили внутренний контроль за выполнением всех мер безопасности. Готовы адаптировать ко второй волне работу и в KFC – последние месяцы компания внедряла новые диджитал-каналы заказа блюд: чат-боты в Telegram и «В контакте», затем функцию Click & Collect в мобильном приложении, которая позволяет сделать заказ и забрать его в указанное время из ресторана.
Восстановление рынка после карантина и так идет очень медленно, отмечает Бухаров: с конца марта и по середину июня рестораны и кафе могли работать только на вынос или доставку. Товарооборот в январе – сентябре 2020 г. был на 20% меньше товарооборота в январе – сентябре 2019 г.
По данным департамента торговли и услуг Москвы, после окончания периода изоляции в июне возобновили деятельность 12 306 заведений общепита – это 84,6% от их числа в марте 2020 г. (14 462). На начало сентября их число выросло до 14 552. Большого числа реальных закрытий нет лишь потому, что у некоторых заведений просто сменились владельцы – прежние были вынуждены отдать бизнес за долги. Пока запрещать работу ресторанов и кафе из-за COVID-19 в Москве не планируется, сказал представитель департамента торговли и услуг Москвы.