Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы Эксклюзивно по подписке

Россияне стали больше платить по кредитным долгам

Заемщики отказываются от покупки товаров, чтобы больше заплатить по кредиту
Михаил Сидоров
В июле средняя сумма, направленная на погашение просроченной задолженности, составила 4300 руб. – на 26% больше майского значения /Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя сумма, которую российский заемщик ежемесячно тратит на погашение своих текущих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями, достигла 8900 руб. (без учета залогового кредитования). В течение года этот показатель увеличился на 5,8%, а с начала года – на 3,5%, сообщают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего клиентами кредитных организаций являются порядка 40 млн российских граждан. Самый высокий средний ежемесячный платеж по текущим обязательствам зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге – 13 400 и 13 200 руб. соответственно, а самый низкий, 4400 руб., – в Республике Ингушетии. Растут платежи и по уже просроченным долгам. В июле средняя сумма, направленная на погашение просроченной задолженности, составила 4300 руб. – на 26% больше майского значения.

По мнению президента НАПКА Эльмана Мехтиева, рост платежей по кредитам стал следствием перехода россиян к сберегательной модели поведения, чтобы сформировать подушку безопасности. «Заемщики, вышедшие на просрочку, уже испытывают трудности, поэтому уровень их платежей всегда будет меньше, чем по текущим кредитам, – объясняет Мехтиев. – Однако рост показателя свидетельствует, что их платежеспособность, несмотря на падение доходов, тоже постепенно выравнивается, в том числе благодаря переходу к сберегательной модели поведения. Эта модель в нашей стране сохранится как минимум до конца года».

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных