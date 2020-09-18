Россияне стали больше платить по кредитным долгам

По мнению президента НАПКА Эльмана Мехтиева, рост платежей по кредитам стал следствием перехода россиян к сберегательной модели поведения, чтобы сформировать подушку безопасности. «Заемщики, вышедшие на просрочку, уже испытывают трудности, поэтому уровень их платежей всегда будет меньше, чем по текущим кредитам, – объясняет Мехтиев. – Однако рост показателя свидетельствует, что их платежеспособность, несмотря на падение доходов, тоже постепенно выравнивается, в том числе благодаря переходу к сберегательной модели поведения. Эта модель в нашей стране сохранится как минимум до конца года».