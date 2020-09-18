Россияне стали больше платить по кредитным долгам

Россияне стали больше платить по кредитным долгамЗаемщики отказываются от покупки товаров, чтобы больше заплатить по кредиту
Средняя сумма, которую российский заемщик ежемесячно тратит на погашение своих текущих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями, достигла 8900 руб. (без учета залогового кредитования). В течение года этот показатель увеличился на 5,8%, а с начала года – на 3,5%, сообщают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Всего клиентами кредитных организаций являются порядка 40 млн российских граждан. Самый высокий средний ежемесячный платеж по текущим обязательствам зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге – 13 400 и 13 200 руб. соответственно, а самый низкий, 4400 руб., – в Республике Ингушетии. Растут платежи и по уже просроченным долгам. В июле средняя сумма, направленная на погашение просроченной задолженности, составила 4300 руб. – на 26% больше майского значения.
По мнению президента НАПКА Эльмана Мехтиева, рост платежей по кредитам стал следствием перехода россиян к сберегательной модели поведения, чтобы сформировать подушку безопасности. «Заемщики, вышедшие на просрочку, уже испытывают трудности, поэтому уровень их платежей всегда будет меньше, чем по текущим кредитам, – объясняет Мехтиев. – Однако рост показателя свидетельствует, что их платежеспособность, несмотря на падение доходов, тоже постепенно выравнивается, в том числе благодаря переходу к сберегательной модели поведения. Эта модель в нашей стране сохранится как минимум до конца года».