Россияне в 1,5 раза сократили расходы за границей

Наиболее заметно летом 2020 г. снизились траты россиян на аренду автомобилей – на 93%. На 92% снизились траты на кино, театры и другие развлечения, закрытые во время пандемии. Меньше всего россияне экономили в супермаркетах и на АЗС – траты снизились на 72%.