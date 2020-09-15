Россияне в 1,5 раза сократили расходы за границей
Клиенты банка ВТБ на 54% снизили расходы в поездках за границу летом 2020 г. по сравнению с прошлым летом, говорится в исследовании банка. Абсолютное большинство расходов пришлось на 10 самых посещаемых стран, однако россияне потратили в них на 72% меньше, чем летом 2019 г.
По данным исследования, в июне – августе 2020 г. россияне потратили за границей 5,7 млрд руб. – на 77% меньше по сравнению с 2019 г. В самых посещаемых странах клиенты банка израсходовали более 3,5 млрд руб. – на 79% ниже показателя прошлого года.
В топ-10 стран по расходам россиян вошли Турция – 611 млн руб., Испания – 485 млн руб., Италия – 448 млн руб., Белоруссия – 443 млн и США – 417 млн руб. Также в топ вошли Франция, Германия, Великобритания, Кипр и Финляндия.
Наиболее заметно летом 2020 г. снизились траты россиян на аренду автомобилей – на 93%. На 92% снизились траты на кино, театры и другие развлечения, закрытые во время пандемии. Меньше всего россияне экономили в супермаркетах и на АЗС – траты снизились на 72%.
В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами – за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже – из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.
Следом рейсы возобновили с Австрией, Черногорией, Абхазией и Киргизией, а также со Швейцарией при наличии у пассажиров вида на жительство в стране и, временно, с Польшей. Евросоюз ограничений на въезд для россиян пока не снял.