Традиционная встреча Путина с бизнесменами в этом году не состоится
В этом году президент России Владимир Путин не проведет традиционную встречу с представителями крупного российского бизнеса, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет», — рассказал он.
Песков пояснил, что президент ведет непрерывный диалог как напрямую с представителями крупного бизнеса, так и через РСПП, ТПП и др. Свою экономическую политику власти проводят с учетом мнения бизнеса, добавил он.
Путин по традиции перед каждым Новым годом встречается с представителями крупного бизнеса. Прошлая его встреча с бизнесменами состоялась 25 декабря 2019 г. На мероприятии присутствовали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров и др.