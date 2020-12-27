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Традиционная встреча Путина с бизнесменами в этом году не состоится

Ведомости

В этом году президент России Владимир Путин не проведет традиционную встречу с представителями крупного российского бизнеса, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В этом году ее не будет, в этом году уже не состоится она, но это не значит, что диалога с бизнесом нет», — рассказал он.

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Песков пояснил, что президент ведет непрерывный диалог как напрямую с представителями крупного бизнеса, так и через РСПП, ТПП и др. Свою экономическую политику власти проводят с учетом мнения бизнеса, добавил он.

Путин по традиции перед каждым Новым годом встречается с представителями крупного бизнеса. Прошлая его встреча с бизнесменами состоялась 25 декабря 2019 г. На мероприятии присутствовали Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных