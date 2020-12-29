Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций

Ранее, 23 ноября, Мишустин объявил о реформировании системы институтов развития. После реорганизации их деятельность должна быть синхронизирована с достижением национальных целей развития, которые определил президент, и с национальными проектами. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.