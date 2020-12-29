Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил методические рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для госкорпораций и институтов развития.
«Утвердить прилагаемые методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.
Теперь работу госкорпораций и институтов развития будут оценивать по КПЭ, от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Показатели разделят на две группы – финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития. «Общее количество показателей ограничивается десятью, а удельный вес каждого должен составлять не менее 5% (10 показателей – 100%)», – объяснили в пресс-службе правительства.
Ранее, 23 ноября, Мишустин объявил о реформировании системы институтов развития. После реорганизации их деятельность должна быть синхронизирована с достижением национальных целей развития, которые определил президент, и с национальными проектами. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.