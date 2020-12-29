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Мишустин утвердил методику расчета KPI для госкорпораций

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил методические рекомендации по ключевым показателям эффективности (КПЭ) для госкорпораций и институтов развития.

«Утвердить прилагаемые методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Теперь работу госкорпораций и институтов развития будут оценивать по КПЭ, от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Показатели разделят на две группы – финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития. «Общее количество показателей ограничивается десятью, а удельный вес каждого должен составлять не менее 5% (10 показателей – 100%)», – объяснили в пресс-службе правительства.

Ранее, 23 ноября, Мишустин объявил о реформировании системы институтов развития. После реорганизации их деятельность должна быть синхронизирована с достижением национальных целей развития, которые определил президент, и с национальными проектами. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года и в ходе него штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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