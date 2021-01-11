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Частные клиники начали прививать москвичей от коронавируса

Ведомости

Одна из крупнейших российских сетей частных клиник «Медси» (принадлежит АФК «Система» Владимира Евтушенкова) начала вакцинировать москвичей от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанным Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация началась еще в конце декабря, сделать прививку могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Вакцинация проводится в два этапа с перерывом в 21 день для людей, старше 18 лет - прием врача перед вакцинацией и введение препарата стоят 1850 рублей, сообщили в компании. 

«Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V" стартовала в «Медси» 24 декабря. На данный момент мы вакцинировали 615 человек», — рассказала через пресс-службу заместитель медицинского директора Ксения Шеховцова. 

Совладелец сети частных клиник «Чайка» Александр Винокуров также сообщил у себя на Facebook, что компания начнет проводить вакцинацию от коронавируса «Спутником V» с 13 января.

Ранее «Ведомости» сообщили, что заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил в частные медицинские сети столицы письмо с предложением организовать в клиниках вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. В письме указывалось, что право проводить вакцинацию получат клиники, соответствующие ряду требований. В их числе – подключение к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы, куда необходимо будет загружать информацию о вакцинированном пациенте.

Кроме того, частные медучреждения должны будут самостоятельно обеспечивать транспортировку вакцины со склада ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы», а также ее хранение с помощью оборудования, обеспечивающего температурный режим не выше -18 градусов. При этом сам препарат будет предоставляться клиникам безвозмездно при условии, что ее цена не будет закладываться в стоимость услуги. Перед и после вакцинирования пациента должен осмотреть врач, говорилось в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных