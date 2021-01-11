Частные клиники начали прививать москвичей от коронавируса

Кроме того, частные медучреждения должны будут самостоятельно обеспечивать транспортировку вакцины со склада ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы», а также ее хранение с помощью оборудования, обеспечивающего температурный режим не выше -18 градусов. При этом сам препарат будет предоставляться клиникам безвозмездно при условии, что ее цена не будет закладываться в стоимость услуги. Перед и после вакцинирования пациента должен осмотреть врач, говорилось в письме.