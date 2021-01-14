Mail.ru Group перейдет на «гибридную модель» занятости на постоянной основе
Сотрудники Mail.ru Group перейдут на «гибридную модель» занятости на постоянной основе. Об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, опрос среди сотрудников Mail.ru Group показал, что большинство из них выступает именно за такой формат работы.
«Самая свежая статистика — всего 5% наших сотрудников хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% — за удаленку, все остальные – за гибрид», — отметил он.
Mail.ru Group, напомнил Добродеев, из-за распространения коронавируса перевела своих сотрудников – а это порядка 8 тыс. человек — на удаленную работу в конце марта 2020 г. Результаты эффективности — количественные и качественные — превзошли ожидания, заявил Добродеев, добавив, что 2020 г. стал для компании одним из самых эффективных за последние 5-6 лет.
Ранее о введени на постоянной основе «гибридной модели» занятости объявили американские компании Microsoft и Google.