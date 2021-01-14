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Mail.ru Group перейдет на «гибридную модель» занятости на постоянной основе

Ведомости

Сотрудники Mail.ru Group перейдут на «гибридную модель» занятости на постоянной основе. Об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, опрос среди сотрудников Mail.ru Group показал, что большинство из них выступает именно за такой формат работы. 

«Самая свежая статистика — всего 5% наших сотрудников хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% — за удаленку, все остальные – за гибрид», — отметил он.

Mail.ru Group, напомнил Добродеев, из-за распространения коронавируса перевела своих сотрудников – а это порядка 8 тыс. человек — на удаленную работу в конце марта 2020 г. Результаты эффективности — количественные и качественные — превзошли ожидания, заявил Добродеев, добавив, что 2020 г. стал для компании одним из самых эффективных за последние 5-6 лет.

Ранее о введени на постоянной основе «гибридной модели» занятости объявили американские компании Microsoft и Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных