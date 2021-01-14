Mail.ru Group перейдет на «гибридную модель» занятости на постоянной основе

Mail.ru Group, напомнил Добродеев, из-за распространения коронавируса перевела своих сотрудников – а это порядка 8 тыс. человек — на удаленную работу в конце марта 2020 г. Результаты эффективности — количественные и качественные — превзошли ожидания, заявил Добродеев, добавив, что 2020 г. стал для компании одним из самых эффективных за последние 5-6 лет.