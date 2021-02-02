Аналитики сообщили о снижении продаж успокоительных в 2020 году
Россияне в 2020 г. покупали на 14,2% меньше успокоительных препаратов по сравнению с 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных ofd.ru.
Аналитики назвали такой тренд одним из «перевернутых». Последние три года продажи успокоительных препаратов росли на 10-15% ежегодно. По данным исследования, снижение продаж началось в апреле и сохранилось до конца года. Основное падение пришлось на IV квартал в годовом выражении — продажи упали на 35,6% в денежном выражении. В октябре продажи успокоительных снизились на 28,5% год к году, в ноябре — на 31,8%, в декабре — на 46,4%, отметили аналитики.
В исследовании говорится, что общий рост продаж аптечного сегмента составил 10,9% за девять месяцев 2020 г. Показатель стал рекордным за последние шесть лет. По мнению аналитиков, причиной такого роста стали продажи дорогостоящих препаратов от коронавируса, высокий спрос на маски, лекарства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета и антисептики.