Аналитики сообщили о снижении продаж успокоительных в 2020 году

Аналитики назвали такой тренд одним из «перевернутых». Последние три года продажи успокоительных препаратов росли на 10-15% ежегодно. По данным исследования, снижение продаж началось в апреле и сохранилось до конца года. Основное падение пришлось на IV квартал в годовом выражении — продажи упали на 35,6% в денежном выражении. В октябре продажи успокоительных снизились на 28,5% год к году, в ноябре — на 31,8%, в декабре — на 46,4%, отметили аналитики.