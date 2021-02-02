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Аналитики сообщили о снижении продаж успокоительных в 2020 году

Ведомости

Россияне в 2020 г. покупали на 14,2% меньше успокоительных препаратов по сравнению с 2019 г., сообщил ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных ofd.ru.

Аналитики назвали такой тренд одним из «перевернутых». Последние три года продажи успокоительных препаратов росли на 10-15% ежегодно. По данным исследования, снижение продаж началось в апреле и сохранилось до конца года. Основное падение пришлось на IV квартал в годовом выражении — продажи упали на 35,6% в денежном выражении. В октябре продажи успокоительных снизились на 28,5% год к году, в ноябре — на 31,8%, в декабре — на 46,4%, отметили аналитики.

В исследовании говорится, что общий рост продаж аптечного сегмента составил 10,9% за девять месяцев 2020 г. Показатель стал рекордным за последние шесть лет. По мнению аналитиков, причиной такого роста стали продажи дорогостоящих препаратов от коронавируса, высокий спрос на маски, лекарства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета и антисептики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных