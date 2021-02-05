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Суд в Стокгольме отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд

Ведомости

Стокгольмский арбитражный суд отказал акционерам компании «Укрнафта» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иске к правительству Украины более чем на $6 млрд, сообщил глава Минюста страны Денис Малюська в своем аккаунте в Facebook

Министр рассказал, что в 2015 г. три кипрские оффшорные компании «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited», конечными бенефициарами которых являются Коломойский и Боголюбов, подали иск в Стокгольмский арбитраж к Украине. Компании владеют 40,1% акций ПАО «Укрнафта». Истцы требовали взыскать с правительства Украины более $6 млрд и проценты, начисленные на эту сумму. 

В исковом заявлении компании указали основаниями своих требований, что из газохранилищ «Нафтогаза Украины», который принадлежит «Укрнафта», несколько раз забирался газ для нужд населения по заниженной цене или безвозмездно. Также компании заявили, что ПАО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» не выполнили решения украинских судов о возврате части отобранного газа «Укрнафты». Истцы сообщили, что правительство Украины резко повысило ставки платы за пользование недрами для добычи газа, а Верховная Рада приняла закон о снижении кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах. 

По словам Малюськи, Стокгольмский арбитраж несколько раз откладывал вынесение решения и в итоге признал отсутствие своей юрисдикции. 

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. 50% и 1 акция «Укрнафты» принадлежат «Нафтогазу», 42% акций – группе компаний, связанных с экс-акционерами Приватбанка.

Конфликт между Коломойским и властями Украины начался в марте 2015 г. во время правления экс-президента Петра Порошенко. Бизнесмен тогда занимал должность губернатора Днепропетровской области. Отношения Коломойского и властей страны обострились после того, как Верховная рада 19 марта приняла поправки в закон об акционерных обществах. Этот закон лишил бизнесмена контроля над «Укрнафтой». До решения законодательного органа доля в 42% позволяла бизнесмену блокировать любые решения, касающиеся компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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