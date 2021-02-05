Суд в Стокгольме отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд

В исковом заявлении компании указали основаниями своих требований, что из газохранилищ «Нафтогаза Украины», который принадлежит «Укрнафта», несколько раз забирался газ для нужд населения по заниженной цене или безвозмездно. Также компании заявили, что ПАО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» не выполнили решения украинских судов о возврате части отобранного газа «Укрнафты». Истцы сообщили, что правительство Украины резко повысило ставки платы за пользование недрами для добычи газа, а Верховная Рада приняла закон о снижении кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах.