Суд в Швейцарии оставил в силе компенсацию «Укрнафте» за активы в Крыму

В середине апреля международный арбитражный суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» более $44 млн компенсации за потерю активов в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов. В конце мая российская сторона подала апелляцию на это решение в Верховный суд Швейцарии. Российский Минюст в свою очередь утверждал, что активы, потерянные истцом во время присоединения полуострова к России, были получены «Укрнафтой» незаконным способом – через корпоративные захваты и в ходе незаконной приватизации. Суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной, напоминал Минюст. Однако «арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано», объясняло ведомство позицию России.