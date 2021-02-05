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Российский стартап разработал IT-агрегатор для американских кладбищ

Ведомости

Российский стартап — компания «Честный агент» — разработал IT-платформу All Funeral Services для участников похоронного бизнеса в США. Сервис, запуск которого в США ожидается в феврале, позволит клиентам через похоронного директора удаленно выбирать место на кладбище, а также оплачивать погребение и дополнительные услуги, рассказал «Ведомостям» генеральный директор и основатель компании Артем Манилов.

«Это b2b-сервис, он позволяет похоронным директорам — аналог похоронного агента в России — предлагать своим клиентам возможность удаленно выбрать место для погребения на одном из подключенных к системе кладбищ, а также всевозможные дополнительные услуги», — сказал он.

По словам гендиректора компании, платформа будет работать в штате Нью-Йорк и запустится в феврале 2021 г. В данный момент к системе в тестовом режиме подключено одно кладбище, 12 крематориев и 84 похоронных директора в штате. Через компанию в месяц проходит около 500 кремаций, пояснил Манилов.

«Модель следующая: существует ряд поставщиков услуг в нашу систему, например крематории и кладбища, которыми пользуются похоронные директора и которые предлагают услуги по продаже места и прочего. Сами кладбища за то, что через нашу систему к ним приходит клиент, готовы платить комиссию, которая составит порядка 15%», — отметил он. В дальнейшем «Честный агент» планирует подключить к своей системе все кладбища штата Нью-Йорк.

Сейчас компания финансирует американский стартап за счет средств, зарабатываемых в России, где аналогичный сервис работает с 2016 г. на ряде кладбищ в Подмосковье. В России сервис организован по принципу маркетплейса с услугами и товарами для агентов и участников рынка, а также возможностью организации похорон «под ключ». Выручка «Честного агента» в России по итогам 2020 г. составила 783,95 млн руб., с 2016 г. этот показатель увеличился более чем в шесть раз.

По данным сервиса Statista, объем рынка ритуальных услуг в США в 2020 г. составил $16,1 млрд. С 2015 г. этот показатель сократился на 3,4%. Согласно информации Национальной ассоциации похоронных бюро США, средняя стоимость похорон в США в 2019 г. составила $7,640, за пять лет увеличившись на 6%, а средняя стоимость кремации — $5,150. Последний показатель за пять лет вырос на 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных