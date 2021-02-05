Российский стартап разработал IT-агрегатор для американских кладбищ
Российский стартап — компания «Честный агент» — разработал IT-платформу All Funeral Services для участников похоронного бизнеса в США. Сервис, запуск которого в США ожидается в феврале, позволит клиентам через похоронного директора удаленно выбирать место на кладбище, а также оплачивать погребение и дополнительные услуги, рассказал «Ведомостям» генеральный директор и основатель компании Артем Манилов.
«Это b2b-сервис, он позволяет похоронным директорам — аналог похоронного агента в России — предлагать своим клиентам возможность удаленно выбрать место для погребения на одном из подключенных к системе кладбищ, а также всевозможные дополнительные услуги», — сказал он.
По словам гендиректора компании, платформа будет работать в штате Нью-Йорк и запустится в феврале 2021 г. В данный момент к системе в тестовом режиме подключено одно кладбище, 12 крематориев и 84 похоронных директора в штате. Через компанию в месяц проходит около 500 кремаций, пояснил Манилов.
«Модель следующая: существует ряд поставщиков услуг в нашу систему, например крематории и кладбища, которыми пользуются похоронные директора и которые предлагают услуги по продаже места и прочего. Сами кладбища за то, что через нашу систему к ним приходит клиент, готовы платить комиссию, которая составит порядка 15%», — отметил он. В дальнейшем «Честный агент» планирует подключить к своей системе все кладбища штата Нью-Йорк.
Сейчас компания финансирует американский стартап за счет средств, зарабатываемых в России, где аналогичный сервис работает с 2016 г. на ряде кладбищ в Подмосковье. В России сервис организован по принципу маркетплейса с услугами и товарами для агентов и участников рынка, а также возможностью организации похорон «под ключ». Выручка «Честного агента» в России по итогам 2020 г. составила 783,95 млн руб., с 2016 г. этот показатель увеличился более чем в шесть раз.
По данным сервиса Statista, объем рынка ритуальных услуг в США в 2020 г. составил $16,1 млрд. С 2015 г. этот показатель сократился на 3,4%. Согласно информации Национальной ассоциации похоронных бюро США, средняя стоимость похорон в США в 2019 г. составила $7,640, за пять лет увеличившись на 6%, а средняя стоимость кремации — $5,150. Последний показатель за пять лет вырос на 7%.