Российский стартап разработал IT-агрегатор для американских кладбищ

Сейчас компания финансирует американский стартап за счет средств, зарабатываемых в России, где аналогичный сервис работает с 2016 г. на ряде кладбищ в Подмосковье. В России сервис организован по принципу маркетплейса с услугами и товарами для агентов и участников рынка, а также возможностью организации похорон «под ключ». Выручка «Честного агента» в России по итогам 2020 г. составила 783,95 млн руб., с 2016 г. этот показатель увеличился более чем в шесть раз.