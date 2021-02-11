«Норникель» получил требование о возмещении 494 млн рублей за разлив топлива
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило «дочке» «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) — требование о добровольном возмещении вреда за разлив топлива на сумму 494 млн руб. О получении документа сообщила пресс-служба «Норникеля».
«Правительство Красноярского края предлагает компании возместить данный ущерб в течение 30 дней со дня получения настоящего требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира», — пояснили в «Норникеле».
Отмечается, что данная сумма учитывает ущерб, который был причинен животным Красноярского края, занесенным в Красную книгу. Кроме того, авария имела негативные последствия для охотничьих ресурсов и среды обитания объектов животного мира в целом.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. Росприроднадзор оценил экологический ущерб почве в связи с аварией в 738 млн руб., а водным объектам — в 147 млрд руб. В сентябре ведомство обратилось с иском в суд против «дочки» «Норникеля».
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил требования Росприроднадзора, обязав НТЭК выплатить 146,177 млрд руб., причем 145,492 млрд руб. из них — в доход государства. Как разъяснил Минфин, сумма будет направлена в резервный фонд правительства. Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании.
Сам «Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд (более 157 млрд руб.) для выплаты компенсации за разлив топлива, оценив работы по ликвидации последствий случившегося в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» к концу января 2021 г. потратила на это около 4,08 млрд руб. В компании заявили, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. В «Норникеле» считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.