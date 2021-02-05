Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» 146,2 млрд рублей
Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин назвал уроком для компании решение суда, который обязал «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», входящую в «Норникель», выплатить 146,2 млрд руб. для возмещения вреда окружающей среде от разлива топлива в Норильске. По словам бизнесмена, это также стало сигналом для бизнес-сообщества.
Потанин отметил, что компания выполняет поручения президента России Владимира Путина по устранению последствий аварии и восстановлению экосистемы и в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности.
Ранее Минфин сообщил, что взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена в резервный фонд правительства, а оттуда на финансирование программ Минприроды.
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» Норникеля «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.