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Суд обязал «дочку» «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию за разлив топлива

Компания должна выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде
Илья Лакстыгал
Наташа Шарапова / для Ведомостей

Арбитражный суд Красноярского края обязал «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», входящую в «Норникель», выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации экологического ущерба за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Принимая во внимание позицию прокуратуры края, суд взыскал с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» денежные средства в размере 146 млрд 177 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Таким образом суд частично удовлетворил иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, который требовал взыскать с «дочки» «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) 148 млрд руб.

Согласно изначальной оценке Росприроднадзора в отношении почв ущерб достиг 738 млн руб., а водных объектов — более 147 млрд руб. 10 сентября 2020 г. ведомство подало к «Норникелю» соответствующий иск.

Тем не менее, назначенную сегодня судом сумму глава Росприроднадзора Светлана Радионова признала рекордной для России. «Мы счастливы, мы победили или выиграли. Никогда в истории страны такого не было», — сказала Радионова (цитата по ТАСС).

«Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд для выплаты компенсации, оценив сами работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» потратила на ликвидацию аварии к концу января 2021 г. около 4,08 млрд руб. В компании считали, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. Полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г., заявили в «Норникеле».

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Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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