Суд обязал «дочку» «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию за разлив топлива

Суд обязал «дочку» «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию за разлив топливаКомпания должна выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде
Арбитражный суд Красноярского края обязал «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию», входящую в «Норникель», выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации экологического ущерба за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Принимая во внимание позицию прокуратуры края, суд взыскал с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» денежные средства в размере 146 млрд 177 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Таким образом суд частично удовлетворил иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, который требовал взыскать с «дочки» «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) 148 млрд руб.
Согласно изначальной оценке Росприроднадзора в отношении почв ущерб достиг 738 млн руб., а водных объектов — более 147 млрд руб. 10 сентября 2020 г. ведомство подало к «Норникелю» соответствующий иск.
Тем не менее, назначенную сегодня судом сумму глава Росприроднадзора Светлана Радионова признала рекордной для России. «Мы счастливы, мы победили или выиграли. Никогда в истории страны такого не было», — сказала Радионова (цитата по ТАСС).
«Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд для выплаты компенсации, оценив сами работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» потратила на ликвидацию аварии к концу января 2021 г. около 4,08 млрд руб. В компании считали, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. Полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г., заявили в «Норникеле».
Разлив более 20 тыс. т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.