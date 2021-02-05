Суд обязал «дочку» «Норникеля» выплатить рекордную компенсацию за разлив топлива

«Норникель» изначально зарезервировал $2,1 млрд для выплаты компенсации, оценив сами работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в 10 млрд руб. Позже компания утверждала, что ее «дочка» потратила на ликвидацию аварии к концу января 2021 г. около 4,08 млрд руб. В компании считали, что окончательную сумму затрат следует вычесть из оцененного ею ущерба при выплате компенсации. Полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г., заявили в «Норникеле».