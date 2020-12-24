В МЧС назвали разлив топлива под Норильском крупнейшим в истории человечества
Разлив дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 является крупнейшим в истории человечества, заявил замглавы МЧС Александр Чуприян, передает «РИА Новости».
«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — сказал Чуприян. По его словам, работы по ликвидации последствий аварии поставили МЧС перед необходимостью иметь спецтехнику, способную качать не только загрязненную воду, но и нефтепродукты.
Разлив 20 тыс. т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочка «Норникеля»). Росприроднадзор, оценивший ущерб от аварии почти в 148 млрд руб. в сентябре подал иск к «Норникелю» на его возмещение. В свою очередь в компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. «Норникель» заявил о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.