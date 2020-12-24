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В МЧС назвали разлив топлива под Норильском крупнейшим в истории человечества

Ведомости

Разлив дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 является крупнейшим в истории человечества, заявил замглавы МЧС Александр Чуприян, передает «РИА Новости».

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — сказал Чуприян. По его словам, работы по ликвидации последствий аварии поставили МЧС перед необходимостью иметь спецтехнику, способную качать не только загрязненную воду, но и нефтепродукты.

Разлив 20 тыс. т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (дочка «Норникеля»). Росприроднадзор, оценивший ущерб от аварии почти в 148 млрд руб. в сентябре подал иск к «Норникелю» на его возмещение. В свою очередь в компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. «Норникель» заявил о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.

Ранее по теме: Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» на 148 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных