Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Инцидент с разливом более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.