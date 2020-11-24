Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «Норникеля» 148 млрд руб. за причиненный ущерб в результате разлива нефти на норильской ТЭЦ-3, сообщает «Интерфакс».
Как сообщили агентству в суде, 24 ноября были завершены предварительные слушания, началось рассмотрение дела по существу. Однако заседание было перенесено из-за запроса дополнительных документов по иску Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочка «Норникеля»).
Ранее, 16 ноября, Ростехнадзор завершил расследование аварии на ТЭЦ в Норильске. По данным ведомства, основной технической причиной случившегося стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара.
Инцидент с разливом более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.
Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд руб. и 10 сентября подал иск к «Норникелю» на его возмещение. В компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позднее в компании заявили о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.