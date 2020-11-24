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Суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к «Норникелю» на 148 млрд рублей

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Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «Норникеля» 148 млрд руб. за причиненный ущерб в результате разлива нефти на норильской ТЭЦ-3, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агентству в суде, 24 ноября были завершены предварительные слушания, началось рассмотрение дела по существу. Однако заседание было перенесено из-за запроса дополнительных документов по иску Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочка «Норникеля»).

Ранее, 16 ноября, Ростехнадзор завершил расследование аварии на ТЭЦ в Норильске. По данным ведомства, основной технической причиной случившегося стала недостаточная несущая способность основания свай резервуара.

Инцидент с разливом более 20 тыс. тонн нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд руб. и 10 сентября подал иск к «Норникелю» на его возмещение. В компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позднее в компании заявили о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.

Ранее по теме: Экс-мэру Норильска вынесли приговор после аварии на ТЭЦ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных