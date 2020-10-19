Экс-мэру Норильска вынесли приговор после аварии на ТЭЦ
Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в преступной халатности после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля», к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», — сообщили в суде.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности в июне. В конце июля после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске он объявил о своей отставке из-за высказанного недоверия в свой адрес. Ахметчин отметил, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса, которую администрация города предоставляла в СМИ. 14 сентября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахметчина. По данным следствия, экс-мэр получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.
«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.