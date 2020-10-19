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Экс-мэру Норильска вынесли приговор после аварии на ТЭЦ

Ведомости

Краевой суд Красноярского края приговорил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиненного в преступной халатности после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля», к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», — сообщили в суде.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ахметчина по факту халатности в июне. В конце июля после совещания с губернатором Александром Уссом о ситуации с коронавирусом в Норильске он объявил о своей отставке из-за высказанного недоверия в свой адрес. Ахметчин отметил, что высказанные претензии в его адрес были связаны с недостоверной информацией о ситуации с распространением коронавируса, которую администрация города предоставляла в СМИ. 14 сентября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахметчина. По данным следствия, экс-мэр получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.

«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.

Ранее по теме: Ростехнадзор назвал четыре возможные причины аварии на ТЭЦ в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных