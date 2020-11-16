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Ростехнадзор завершил расследование причин разлива топлива в Норильске

Ведомости

Ростехнадзор завершил расследование аварии на ТЭЦ в Норильске и назвал основную техническую причину случившегося — недостаточную несущую способность основания свай резервуара.

«Причиной разгерметизации резервуара вертикального стального сварного РВС-30000 (техн. № 5) с последующим истечением дизельного топлива... явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара», — говорится в сообщении.

Инцидент с разливом более 20 тыс. т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» компании ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.

В начале июля Росприроднадзор посчитал ущерб водным объектам в результате аварии: он был оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позднее в компании заявили о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.

Ранее по теме: Ростехнадзхор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных