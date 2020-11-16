Ростехнадзор завершил расследование причин разлива топлива в Норильске
Ростехнадзор завершил расследование аварии на ТЭЦ в Норильске и назвал основную техническую причину случившегося — недостаточную несущую способность основания свай резервуара.
«Причиной разгерметизации резервуара вертикального стального сварного РВС-30000 (техн. № 5) с последующим истечением дизельного топлива... явилась недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай, что вызвало превышение допустимых усилий с последующим цепным разрушением 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства, а также разрушение монолитного железобетонного основания и его просадку до 1,5 м под днищем резервуара», — говорится в сообщении.
Инцидент с разливом более 20 тыс. т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» компании ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября был приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.
В начале июля Росприроднадзор посчитал ущерб водным объектам в результате аварии: он был оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании посчитали сумму завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позднее в компании заявили о готовности заплатить по суду 21,4 млрд руб.