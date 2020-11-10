Ростехнадзхор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске вызван нарушениями при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, сообщает Ростехнадзор по итогам проверки.
«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации.
В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — сообщили в ведомстве. При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, подчеркивают в Ростехнадзоре.
Кроме того, в 2015 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» вывела резервуар в ремонт, а в 2019 г. возобновила его эксплуатацию без уведомления контролирующих органов и соблюдения требований промышленной безопасности. Компания не обеспечила производственный контроль на предприятии на достаточном уровне, не осуществляла периодическое техническое освидетельствование фундамента и не выполняла необходимые действия для поддержания работоспособного и исправного состояния сооружений.
«После капитального ремонта, при проведении гидравлического испытания были допущены просчёты, и, как следствие, почти половина от общего количества свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность», — отметили в ведомстве. Ряд нарушений допустила и экспертная организация, которая работала с резервуаром. В частности, компания недостаточно проанализировала соответствие документации на строительство свайного фундамента и документов, которые удостоверяют качество конструкций и материалов.
«При этом был сделан вывод о возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 г. включительно и выдано заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть», — добавили в Ростехнадзоре. Окончательные итоги расследования аварии станут известны 13 ноября.
В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам в результате ЧП оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало иск к «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании тогда посчитали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной, заявив, что уже потратили 12 млрд руб. на работы по ликвидации последствий. Позже в компании назвали сумму, которую она готова заплатить по суду — 21,4 млрд руб.
Инцидент с разливом около 20 тыс. т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября уже приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.