Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Ритейлер Fix Price объявил о планах провести IPO

Ведомости

Ритейлер Fix Price официально объявил, что планирует первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на «Московской бирже», говорится в сообщении компании. 

Сделка будет предусматривать продажу глобальных депозитарных расписок (ГДР) действующими акционерами — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC основатели сети Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Отмечается, что Luncor продаст часть ГДР от лица представителей менеджеров и миноритариев компании. 

В компании также отметили, что акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой «значительную долю» в ритейлере после проведения IPO. Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg также сообщал, что Fix Price может быть оценена в $6 млрд.

Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. Как следует из сегодняшнего сообщения, у компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

Головная компания Fix Price – фирма «Бэст прайс», она была создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. доли в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина сообщал, что он вместе с Хачатряном в начале 2020 г. продал менее 10% акций компании Goldman Sachs Group.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных