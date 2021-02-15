Ритейлер Fix Price объявил о планах провести IPO
Ритейлер Fix Price официально объявил, что планирует первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг планируется на «Московской бирже», говорится в сообщении компании.
Сделка будет предусматривать продажу глобальных депозитарных расписок (ГДР) действующими акционерами — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC основатели сети Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group). Отмечается, что Luncor продаст часть ГДР от лица представителей менеджеров и миноритариев компании.
В компании также отметили, что акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой «значительную долю» в ритейлере после проведения IPO. Организаторами размещения назначены BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Ранее о планах ритейлера выйти на LSE и привлечь как минимум $1 млрд писала Financial Times со ссылкой на источники. Bloomberg также сообщал, что Fix Price может быть оценена в $6 млрд.
Fix Price – сеть магазинов фиксированных цен. Как следует из сегодняшнего сообщения, у компании 4,2 тыс. точек в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Латвии и Киргизии. По итогам 2020 г. выручка компании по МСФО составила 190 млрд руб., скорректированная EBITDA – 36,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,6 млрд руб.
Головная компания Fix Price – фирма «Бэст прайс», она была создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. доли в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина сообщал, что он вместе с Хачатряном в начале 2020 г. продал менее 10% акций компании Goldman Sachs Group.