Ритейлер Fix Price объявил о планах провести IPO

Головная компания Fix Price – фирма «Бэст прайс», она была создана в 2007 г. основателями ритейлера «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В 2016 г. доли в сети получили топ-менеджеры компании, включая гендиректора Дмитрия Кирсанова. Bloomberg со ссылкой на Ломакина сообщал, что он вместе с Хачатряном в начале 2020 г. продал менее 10% акций компании Goldman Sachs Group.