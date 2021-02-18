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Прибыль «Газпром нефти» в 2020 году снизилась более чем втрое

Ведомости

Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2020 г. в 3,4 раза сравнению с показателем предыдущего года и составила 117,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка «Газпром нефти» сократилась за отчетный период на 19,5% и составила 2 трлн руб. Показатель EBITDA снизился в 1,7 раза — до 415,375 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился в 1,6 раза и составил 485,203 млрд руб.

Как пояснила «Газпром нефть», на финансовые показатели компании в 2020 г. оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Добыча углеводородов (с учетом доли в совместных предприятиях) в 2020 г. снизилась с 96,1 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) до 96,06 млн т н.э. Добыча нефти и газового конденсата в 2020 г. снизилась на 4,4% и составила 60,52 млн т, а добыча газа выросла на 5,5% – до 43,08 млрд кубометров. Среднесуточная добыча углеводородов сохранилась на уровне 1,94 млн баррелей н.э.

Как поясняет «Газпром нефть», добыча нефти была ограничена условиями соглашения ОПЕК+. Рост добычи газа был обеспечен вводом новых скважин на месторождениях «Арктикгаза» и на Новопортовском месторождении, а также запуском производственных мощностей по использованию попутного нефтяного газа на месторождениях в Томской и Оренбургской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных