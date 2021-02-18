Прибыль «Газпром нефти» в 2020 году снизилась более чем втрое

Добыча углеводородов (с учетом доли в совместных предприятиях) в 2020 г. снизилась с 96,1 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) до 96,06 млн т н.э. Добыча нефти и газового конденсата в 2020 г. снизилась на 4,4% и составила 60,52 млн т, а добыча газа выросла на 5,5% – до 43,08 млрд кубометров. Среднесуточная добыча углеводородов сохранилась на уровне 1,94 млн баррелей н.э.