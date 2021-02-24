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В Минэнерго прокомментировали планы по увеличению тарифов на электроэнергию

Ведомости

Увеличение стоимости электроэнергии для россиян в 2021 г. не превысит 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«В соответствии с прогнозом <…> рост цены [тарифа] на э/э для населения в 2021 г. в среднем не превысит 5%», — сказали в пресс-службе, отметив, что изменение тарифов производится в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, который ежегодно разрабатывает Минэкономразвития и одобряет правительство.

Вице-премьер Александр Новак также заявил, что тарифы на тепло и электроэнергию для населения защищены государством и полностью регулируются. По мнению вице-премьера, утилизационный сбор на технику для добычи угля никак не повлияет на них, пишут «РИА Новости».

Ранее о том, что тарифы на отопление и электроэнергию могут вырасти, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэнергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. Причиной роста тарифов называлось повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 г. Яновский в письме отмечал, что повышение ставок утильсбора увеличит стоимость горнодобывающих работ, что повлечет за собой рост финансовой нагрузки на генерирующие компании.

Ранее по теме: «Известия» узнали о возможном росте тарифов на тепло и электричество

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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