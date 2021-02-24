В Минэнерго прокомментировали планы по увеличению тарифов на электроэнергию
Увеличение стоимости электроэнергии для россиян в 2021 г. не превысит 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
«В соответствии с прогнозом <…> рост цены [тарифа] на э/э для населения в 2021 г. в среднем не превысит 5%», — сказали в пресс-службе, отметив, что изменение тарифов производится в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, который ежегодно разрабатывает Минэкономразвития и одобряет правительство.
Вице-премьер Александр Новак также заявил, что тарифы на тепло и электроэнергию для населения защищены государством и полностью регулируются. По мнению вице-премьера, утилизационный сбор на технику для добычи угля никак не повлияет на них, пишут «РИА Новости».
Ранее о том, что тарифы на отопление и электроэнергию могут вырасти, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэнергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. Причиной роста тарифов называлось повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 г. Яновский в письме отмечал, что повышение ставок утильсбора увеличит стоимость горнодобывающих работ, что повлечет за собой рост финансовой нагрузки на генерирующие компании.