В Минэнерго прокомментировали планы по увеличению тарифов на электроэнергию

Ранее о том, что тарифы на отопление и электроэнергию могут вырасти, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэнергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. Причиной роста тарифов называлось повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 г. Яновский в письме отмечал, что повышение ставок утильсбора увеличит стоимость горнодобывающих работ, что повлечет за собой рост финансовой нагрузки на генерирующие компании.