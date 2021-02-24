«Известия» узнали о возможном росте тарифов на тепло и электричество

В 2021 г. правительство планирует повысить утильсбор на специализированную технику, такую как бульдозеры, экскаваторы, а также автомобили. В письме Минэнерго отмечается, что эта мера приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», так как пересмотр ставок утильсбора приведет к росту себестоимости угля, что станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде регионов — на электроэнергию.