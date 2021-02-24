«Известия» узнали о возможном росте тарифов на тепло и электричество
Тарифы на отопление и электроэнергию могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 г., сообщили «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэнергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.
В 2021 г. правительство планирует повысить утильсбор на специализированную технику, такую как бульдозеры, экскаваторы, а также автомобили. В письме Минэнерго отмечается, что эта мера приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», так как пересмотр ставок утильсбора приведет к росту себестоимости угля, что станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде регионов — на электроэнергию.
Утильсбор предполагается увеличить как на зарубежную, так и на российскую технику. Дополнительные доходы от роста сборов планируется использовать для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей. Яновский утверждает, что российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками. Утилизационный сбор на технику угольных компаний, по его словам, стоит повышать поэтапно и только на часть техники.
В ноябре 2020 г. «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писали о том, что правительство может с начала 2021 г. увеличить утилизационный сбор на все виды транспорта. С инициативой повышения утильсбора выступил Минпромторг, цель которого – сохранить уровень барьера для импорта, учтя при этом девальвацию рубля, писал «Коммерсантъ».
По информации издания, решение о повышении сбора уже принято, однако размер индексации пока обсуждается. Один из источников газеты также заявил, что рост утильсбора может составить 25% с января 2021 г. и до 40% с середины года.