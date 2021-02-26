«Роснефть» испытает технологию закачки CO2 в выработанные месторождения в 2028 году

По словам Касимиро, изучение подобных технологий происходит ввиду необходимости снижения углеродного следа — это учитывается при запуске и реализации всех новых добычных проектов «Роснефти». «Например, ”Восток Ойл” с самого начала проектируется как низкоуглеродный проект, его углеродный след составляет всего лишь четверть типичного среднего мирового уровня по новым крупным проектам», — сказал он. Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 кг углекислого газа на баррель добычи, при том, что данный показатель для новых месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет около 50 кг на баррель добычи, подчеркнул топ-менеджер.