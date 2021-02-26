«Роснефть» испытает технологию закачки CO2 в выработанные месторождения в 2028 году
«Роснефть» прорабатывает вопрос хранения углекислого газа в подземных хранилищах газа и собственных выработанных месторождениях и планирует запустить соответствующие пилотные проекты, заявил в ходе конференции по углеродному менеджменту первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро.
«Это позволит компании использовать существующую инфраструктуру для улавливания (углекислого газа — “Ведомости”), а также реализовывать меры по всей цепочке, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение углерода. Планируется разработка и пилотное внедрение технологических решений», — отметил он. Советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи уточнил, что запуск пилота планируется в 2028 году.
По словам Касимиро, изучение подобных технологий происходит ввиду необходимости снижения углеродного следа — это учитывается при запуске и реализации всех новых добычных проектов «Роснефти». «Например, ”Восток Ойл” с самого начала проектируется как низкоуглеродный проект, его углеродный след составляет всего лишь четверть типичного среднего мирового уровня по новым крупным проектам», — сказал он. Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 кг углекислого газа на баррель добычи, при том, что данный показатель для новых месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет около 50 кг на баррель добычи, подчеркнул топ-менеджер.
Касимиро напомнил, что «Роснефть» занимает высокие позиции в ряде международных ESG-рейтингов: Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB. «Однако высокие строчки в ESG-рейтингах — это не самоцель для “Роснефти”, это отражение текущей деятельности компании и показатель устойчивости ее бизнес-модели», — отметил он. По его мнению, развитие ESG повышает привлекательность компании для инвесторов.
По данным Goldman Sachs, в 2020 году чистый приток средств в фонды, которые инвестируют с учетом ESG-тематики, составил $177 млрд, что в 6 раз превышает чистый приток средств в традиционные фонды — $29 млрд, заметил Касимиро.
«Почему ESG инвестирование стало доминирующим трендом в период пандемии коронавируса? Потому что, как никогда, стала очевидна зависимость устойчивости и непрерывности бизнеса от физического и психологического здоровья персонала, устойчивости производственных цепочек, способности сохранить и мотивировать персонал и партнеров. Поэтому ESG критерии сегодня очень важны», — заключил он.
Согласно плану «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года, компания в ближайшие годы планирует увеличить добычу газа и его долю в структуре производства как более экологичного вида топлива с 20% в 2020 году до более чем 25%. Также в рамках реализации газовой программы «Роснефть» планирует в ближайшие годы достичь утилизации попутного нефтяного газа до уровня выше 95%. В рамках этой программы, бюджет которой составляет около $2 млрд, решается также проблема факельного сжигания ПНГ.
Как указано в материалах «Роснефти», в 2019 году фугитивные выбросы метана у компании уменьшились на 73%. План «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объёме 20 млн тонн CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%; а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.