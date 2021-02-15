Сечин: «Роснефть» единственная среди мировых мейджоров закончила год с прибылью

Сечин отметил, что компания осталась прибыльной, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, пандемию и сокращение потребления нефти. «Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее выйти в прибыль. Она, конечно, не такая значительная, как в прошлые годы, но тем не менее с учётом той ситуации, в которой мы находимся, это те 147 млрд руб., $2,2 млрд примерно, которые позволяют нам выплатить дивиденды за прошлый год», — сказал Сечин, уточнив, что компания сократила финансовый долг почти на $10 млрд.