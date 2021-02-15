Сечин: «Роснефть» единственная среди мировых мейджоров закончила год с прибылью
«Роснефть» на данный момент является единственной среди крупнейших мировых нефтегазовых компаний, которая закончила 2020 год с прибылью, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Теперь в отношении отчёта за 2020 год. Мы некоторое время назад предоставили публичную отчётность по международным стандартам, она является крайне позитивной для компании, и должен вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, "Роснефть" показала – пока единственная из мировых "мейджоров" – прибыль по итогам года», — сказал Сечин. Он подчеркнул, что компания сможет выплатить дивиденды за 2020 год в размере 50% от чистой прибыли.
На уточняющий вопрос президента, действительно ли «Роснефть» единственная осталась прибыльной, Сечин добавил: «На сегодняшний день да. Я допускаю, что в отчётностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то ещё лидеры, но на сегодняшний день это так».
Сечин отметил, что компания осталась прибыльной, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, пандемию и сокращение потребления нефти. «Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее выйти в прибыль. Она, конечно, не такая значительная, как в прошлые годы, но тем не менее с учётом той ситуации, в которой мы находимся, это те 147 млрд руб., $2,2 млрд примерно, которые позволяют нам выплатить дивиденды за прошлый год», — сказал Сечин, уточнив, что компания сократила финансовый долг почти на $10 млрд.
Помимо этого, по словам главы компании, были открыты три крупнейших месторождения: два — в Карском море, которые названы в честь маршалов – именами Жукова и Рокоссовского, а также одно — на севере Таймыра — Западно-Иркинское месторождение.