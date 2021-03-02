В России за год выпустили на 20% меньше книг
Больше всего сократился выпуск религиозной литературы — на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. Выпуск литературно-художественных изданий уменьшился на 21%, до 42,6 млн штук. Выпуск изданий для детей и юношества снизился на 18%, до 78,1 млн экземпляров, научной литературы — на 11%, до 6,7 млн штук.
По данным Российской книжной палаты, увеличить общий тираж продукции в период пандемии смогли два издательства, которые выпускают книги для детей, в том числе раскраски. Издательство «Симбат» выпустило более 11,2 млн экземпляров — на 15% больше в годовом выражении; издательский дом «Лев» увеличил выпуск продукции на 1%, до 9,5 млн штук.
Президент издательской группы «Эксмо-Аст» Олег Новиков рассказал изданию, что падение тиражей связано с ограничениями по коронавирусу, которые привели к снижению трафика в книжных магазинах. С таким мнением согласилась консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова.