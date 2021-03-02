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В России за год выпустили на 20% меньше книг

Ведомости

Общий тираж книг и брошюр в 2020 г. в России сократился на 19% до 351,4 млн экземпляров, сообщил РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Больше всего сократился выпуск религиозной литературы — на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. Выпуск литературно-художественных изданий уменьшился на 21%, до 42,6 млн штук. Выпуск изданий для детей и юношества снизился на 18%, до 78,1 млн экземпляров, научной литературы — на 11%, до 6,7 млн штук. 

По данным Российской книжной палаты, увеличить общий тираж продукции в период пандемии смогли два издательства, которые выпускают книги для детей, в том числе раскраски. Издательство «Симбат» выпустило более 11,2 млн экземпляров — на 15% больше в годовом выражении; издательский дом «Лев» увеличил выпуск продукции на 1%, до 9,5 млн штук.

Президент издательской группы «Эксмо-Аст» Олег Новиков рассказал изданию, что падение тиражей связано с ограничениями по коронавирусу, которые привели к снижению трафика в книжных магазинах. С таким мнением согласилась консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных