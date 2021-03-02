В России за год выпустили на 20% меньше книг

По данным Российской книжной палаты, увеличить общий тираж продукции в период пандемии смогли два издательства, которые выпускают книги для детей, в том числе раскраски. Издательство «Симбат» выпустило более 11,2 млн экземпляров — на 15% больше в годовом выражении; издательский дом «Лев» увеличил выпуск продукции на 1%, до 9,5 млн штук.