Во Владивостоке открыли центр разработки человекоподобных роботов

«За 2020-21 год мы инвестируем в открытие и развитие подразделения 70 млн рублей, а до 2025 года планируем вложить в это направление до 200 млн. рублей. Таким образом, всего запланированы инвестиции на сумму до 270 млн руб в дальневосточное направление. Это инвестиции в разработки и организацию продаж на рынки АТР», — рассказали в компании, уточнив, что центр открыт на деньги Дальневосточного фонда высоких технологий.