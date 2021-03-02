Во Владивостоке открыли центр разработки человекоподобных роботов
Российский производитель роботов «Промобот» открыл подразделение во Владивостоке по разработке человекоподобных роботов, говорится в сообщении компании. Новое подразделение включает в себя центр 3D-моделирования, лабораторию для разработки искусственной кожи и представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
«За 2020-21 год мы инвестируем в открытие и развитие подразделения 70 млн рублей, а до 2025 года планируем вложить в это направление до 200 млн. рублей. Таким образом, всего запланированы инвестиции на сумму до 270 млн руб в дальневосточное направление. Это инвестиции в разработки и организацию продаж на рынки АТР», — рассказали в компании, уточнив, что центр открыт на деньги Дальневосточного фонда высоких технологий.
Владивосток стал вторым городом, где у компании размещен R&D-центр и лаборатории. Первое подразделение «Промобота» работает в Перми. В административном центре Приморского края идут разработки только человекоподобных роботов Robo-C – их цифровой части и элементов внешности. В Перми компания продолжит делать металлический каркас для Robo-C, сервоприводы и контроллеры, драйверы двигателей и программное обеспечение для управления подвижными элементами робота. Сборка роботов также ведется в первом подразделении «Промобота».
Компания основана в 2015 г. и является резидентом Сколково. Продукция «Промобота» используется в 40 странах мира, где заменяет и дополняет «живых» сотрудников в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. В частности, роботы «Промобота» работают в Сбербанке, МФЦ, аэропорте Балтимор-Вашингтон в США и Дубай-молле в ОАЭ.