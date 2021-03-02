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Во Владивостоке открыли центр разработки человекоподобных роботов

Ведомости

Российский производитель роботов «Промобот» открыл подразделение во Владивостоке по разработке человекоподобных роботов, говорится в сообщении компании. Новое подразделение включает в себя центр 3D-моделирования, лабораторию для разработки искусственной кожи и представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«За 2020-21 год мы инвестируем в открытие и развитие подразделения 70 млн рублей, а до 2025 года планируем вложить в это направление до 200 млн. рублей. Таким образом, всего запланированы инвестиции на сумму до 270 млн руб в дальневосточное направление. Это инвестиции в разработки и организацию продаж на рынки АТР», — рассказали в компании, уточнив, что центр открыт на деньги Дальневосточного фонда высоких технологий. 

Владивосток стал вторым городом, где у компании размещен R&D-центр и лаборатории. Первое подразделение «Промобота» работает в Перми. В административном центре Приморского края идут разработки только человекоподобных роботов Robo-C – их цифровой части и элементов внешности. В Перми компания продолжит делать металлический каркас для Robo-C, сервоприводы и контроллеры, драйверы двигателей и программное обеспечение для управления подвижными элементами робота. Сборка роботов также ведется в первом подразделении «Промобота».

Компания основана в 2015 г. и является резидентом Сколково. Продукция «Промобота» используется в 40 странах мира, где заменяет и дополняет «живых» сотрудников в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. В частности, роботы «Промобота» работают в Сбербанке, МФЦ, аэропорте Балтимор-Вашингтон в США и Дубай-молле в ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных