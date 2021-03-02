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На коротких рейсах «Аэрофлота» появится платный интернет

Ведомости

На коротких рейсах авиакомпании «Аэрофлот» с апреля 2021 г. появится услуга доступа к интернету, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Услуга будет платной, средняя скорость передачи данных должна составить 10 мб/с. 

В этом году «Аэрофлот» планирует оборудовать интернетом 16 среднемагистральных самолетов Airbus A320, уточнил представитель авиакомпании. Он отметил, что у «Аэрофлота» нет планов по оборудованию всех самолетов. Все новые самолеты Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа, пояснили в компании. По данным издания, стоимость оборудования узкофюзеляжного самолета Airbus А320 с доступом в интернет вместе с установкой достигает $500 тыс. 

Российская компания «Стек.ком»  еще в 2018 г. выиграла тендер по оснащению 81 самолета Airbus 320/321 «Аэрофлота» оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии Wi-Fi, а также на оказание услуг связи в течение трех с половиной лет, уточняет издание. Начальная цена контракта составляла $57,5 млн. «Аэрофлот» должен был начать установку оборудования на самолеты еще в ноябре 2017 г., а закончить все работы в декабре 2019 г. Представитель авиакомпании не ответил изданию о причинах задержки запуска интернета на коротких авиарейсах «Аэрофлота». 

Utair и «Уральские авиалинии» сейчас также прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, сообщили изданию представители авиаперевозчиков. S7, напротив, не планирует в ближайшее время запускать подобную услугу. 

«Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна», — рассказал изданию президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов. 

В S7, напротив, не планируют запуск услуги доступа в интернет в ближайшее время. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, рассказал представитель «Аэрофлота». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных