На коротких рейсах «Аэрофлота» появится платный интернет

Российская компания «Стек.ком» еще в 2018 г. выиграла тендер по оснащению 81 самолета Airbus 320/321 «Аэрофлота» оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии Wi-Fi, а также на оказание услуг связи в течение трех с половиной лет, уточняет издание. Начальная цена контракта составляла $57,5 млн. «Аэрофлот» должен был начать установку оборудования на самолеты еще в ноябре 2017 г., а закончить все работы в декабре 2019 г. Представитель авиакомпании не ответил изданию о причинах задержки запуска интернета на коротких авиарейсах «Аэрофлота».