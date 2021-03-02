На коротких рейсах «Аэрофлота» появится платный интернет
В этом году «Аэрофлот» планирует оборудовать интернетом 16 среднемагистральных самолетов Airbus A320, уточнил представитель авиакомпании. Он отметил, что у «Аэрофлота» нет планов по оборудованию всех самолетов. Все новые самолеты Airbus А320neo и А350 перевозчик будет получать уже оборудованными системами доступа, пояснили в компании. По данным издания, стоимость оборудования узкофюзеляжного самолета Airbus А320 с доступом в интернет вместе с установкой достигает $500 тыс.
Российская компания «Стек.ком» еще в 2018 г. выиграла тендер по оснащению 81 самолета Airbus 320/321 «Аэрофлота» оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии Wi-Fi, а также на оказание услуг связи в течение трех с половиной лет, уточняет издание. Начальная цена контракта составляла $57,5 млн. «Аэрофлот» должен был начать установку оборудования на самолеты еще в ноябре 2017 г., а закончить все работы в декабре 2019 г. Представитель авиакомпании не ответил изданию о причинах задержки запуска интернета на коротких авиарейсах «Аэрофлота».
Utair и «Уральские авиалинии» сейчас также прорабатывают вопрос запуска интернета на борту, сообщили изданию представители авиаперевозчиков. S7, напротив, не планирует в ближайшее время запускать подобную услугу.
«Мы работаем над приемлемым для себя решением, и, безусловно, такая услуга появится. Концептуально мы не планируем включать ее в стоимость билета, а предоставим пассажирам возможность выбора этой дополнительной услуги, если она им будет нужна», — рассказал изданию президент самолетного сегмента Utair Олег Семенов.
В S7, напротив, не планируют запуск услуги доступа в интернет в ближайшее время. Оснащать интернетом самолеты авиакомпаний «Россия» и «Победа» также пока не планируется, рассказал представитель «Аэрофлота».