Первая партия белорусского бензина поступила в российский порт
В российский порт Усть-Луга поступила первая партия бензина из Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Ленинградской области.
«Терминал "Портэнерго" морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Порт уже принял 3 500 т топлива, отправленного Мозырским нефтеперерабатывающим заводом.
Накануне в Минтрансе России сообщали, что в Усть-Лугу первая партия бензина должна прибыть 9 марта.
Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке идущих на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты 19 февраля. Белорусская сторона отмечала, что соглашение предполагает перевалку 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021-2023 гг.
Обсуждение возможности перенаправить белорусские экспортные нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу началось в сентябре 2020 г. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. Позже тогдашний глава Минэнерго России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты начнется уже в 2021 г.
В конце января текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов. В середине февраля проект межправительственного соглашения одобрил Лукашенко.