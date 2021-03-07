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Первая партия белорусского бензина поступила в российский порт

Ведомости

В российский порт Усть-Луга поступила первая партия бензина из Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Ленинградской области.

«Терминал "Портэнерго" морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Порт уже принял 3 500 т топлива, отправленного Мозырским нефтеперерабатывающим заводом.

Накануне в Минтрансе России сообщали, что в Усть-Лугу первая партия бензина должна прибыть 9 марта.

Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке идущих на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты 19 февраля. Белорусская сторона отмечала, что соглашение предполагает перевалку 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021-2023 гг.

Обсуждение возможности перенаправить белорусские экспортные нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу началось в сентябре 2020 г. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. Позже тогдашний глава Минэнерго России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты начнется уже в 2021 г.

В конце января текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов. В середине февраля проект межправительственного соглашения одобрил Лукашенко.

Ранее по теме: В российские порты начались поставки белорусских нефтепродуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных