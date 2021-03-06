В Российские порты начались поставки белорусских нефтепродуктов
Белоруссия начала поставки первые поставки нефтепродуктов для транзита через российские порты, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России.
«5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ", — рассказали в министерстве.
Россия и Белоруссия подписали в Москве соглашение о перевалке идущих на экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты 19 февраля. Белорусская сторона отмечала, что соглашение предполагает перевалку 9,8 млн т грузов (мазут, бензин, масло) в морских портах Северо-Западного региона России в 2021-2023 гг.
Обсуждение возможности перенаправить белорусские экспортные нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу началось в сентябре 2020 г. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. Позже тогдашний глава Минэнерго России, а ныне вице-премьер Александр Новак заявил, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты начнется уже в 2021 г.
В конце января текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов. В середине февраля проект межправительственного соглашения одобрил Лукашенко.