Лукашенко одобрил подписание соглашения с Россией о перевалке нефтепродуктов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации экспорта белорусских нефтепродуктов в третьи страны через российские морские порты, подписав соответствующий уаз. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
«Глава государства уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — передает агентство.
Ранее сообщалось о переносе подписания соглашения с 15 февраля на более поздний срок в связи с завершением внутригосударственных процедур.
27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт, через российские морские порты.