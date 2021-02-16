Лукашенко одобрил подписание соглашения с Россией о перевалке нефтепродуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации экспорта белорусских нефтепродуктов в третьи страны через российские морские порты, подписав соответствующий уаз. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.