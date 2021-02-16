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Лукашенко одобрил подписание соглашения с Россией о перевалке нефтепродуктов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации экспорта белорусских нефтепродуктов в третьи страны через российские морские порты, подписав соответствующий уаз. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Глава государства уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — передает агентство.

Ранее сообщалось о переносе подписания соглашения с 15 февраля на более поздний срок в связи с завершением внутригосударственных процедур.

27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт, через российские морские порты.

Ранее по теме: Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных