Мишустин поручил подписать соглашение с Белоруссией о перевалке нефтепродуктов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу подписать с Белоруссией соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт, через российские морские порты.
«Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 г. 26 января белорусский премьер Роман Головченко сообщил, что Россия и Белоруссия в ближайшее время намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через российские порты.
В сентябре Новак заявил, что правительства России и Белоруссии обсуждают возможность перенаправить белорусские нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты.