Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году
Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 г., заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу РБК.
«На мой взгляд, 2021 год – это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», – сказал Новак.
В сентябре Новак заявил, что правительства России и Белоруссии обсуждают возможность перенаправить белорусские нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. По мнению Лукашенко, транзит из Белоруссии дает Вильнюсу до 30% доходов его бюджета.
Позже Новак сообщил, что Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские. По его оценке, речь предварительно идет о 3‒4 млн т нефтепродуктов, которые сейчас направляются из Белоруссии в порты Литвы.