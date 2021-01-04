Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию в 2021 году

В сентябре Новак заявил, что правительства России и Белоруссии обсуждают возможность перенаправить белорусские нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. По мнению Лукашенко, транзит из Белоруссии дает Вильнюсу до 30% доходов его бюджета.