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Началась проработка условий переноса нефтепотоков Белоруссии из Литвы в Россию

Ведомости

Россия и Белоруссия уже начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Эта работа началась, она идет. Думаю, что в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре», ‒ сказал Новак. Он добавил, что в ходе проработки данного проекта будут учтены интересы портов, железнодорожных операторов и самих нефтепроизводителей. 

По оценке Новака, речь предварительно идет о 3‒4 млн т нефтепродуктов, которые сейчас направляются из Белоруссии в порты Литвы. Министр допустил, что в процессе подготовки соответствующего плана цифры могут измениться.

О том, что правительства России и Белоруссии обсуждают возможность перенаправить белорусские нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу, сообщил 3 сентября глава Минэнерго Александр Новак. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. По мнению Лукашенко, транзит из Белоруссии дает Вильнюсу до 30% доходов его бюджета.

Власти Литвы вместе с Литвой и Эстонией ввели санкции против нескольких десятков белорусских чиновников, включая Лукашенко, за якобы фальсификацию итогов выборов 9 августа и разгоны протестующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных