Началась проработка условий переноса нефтепотоков Белоруссии из Литвы в Россию
Россия и Белоруссия уже начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Эта работа началась, она идет. Думаю, что в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре», ‒ сказал Новак. Он добавил, что в ходе проработки данного проекта будут учтены интересы портов, железнодорожных операторов и самих нефтепроизводителей.
По оценке Новака, речь предварительно идет о 3‒4 млн т нефтепродуктов, которые сейчас направляются из Белоруссии в порты Литвы. Министр допустил, что в процессе подготовки соответствующего плана цифры могут измениться.
О том, что правительства России и Белоруссии обсуждают возможность перенаправить белорусские нефтепотоки из литовских портов в российскую Усть-Лугу, сообщил 3 сентября глава Минэнерго Александр Новак. Это стало известно после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные в конце августа персональные санкции прибалтийских государств пригрозил Литве изменить транзитные маршруты грузов, которые сейчас идут с белорусской территории для перевалки в литовские порты. По мнению Лукашенко, транзит из Белоруссии дает Вильнюсу до 30% доходов его бюджета.
Власти Литвы вместе с Литвой и Эстонией ввели санкции против нескольких десятков белорусских чиновников, включая Лукашенко, за якобы фальсификацию итогов выборов 9 августа и разгоны протестующих.