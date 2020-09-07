Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», – сказал Лукашенко. По словам Носкевича, на фоне общественно-политических мероприятий и эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом.