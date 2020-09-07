Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти
Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», – сказал Лукашенко. По словам Носкевича, на фоне общественно-политических мероприятий и эпидемиологической ситуации уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста. Некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики ввели ограничения против белорусских властей.