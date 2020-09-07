Большинство россиян, согласно опросу ФОМа, поддерживают Александра Лукашенко

Большинство россиян, согласно опросу ФОМа, поддерживают Александра ЛукашенкоЭто объясняется влиянием телевидения и «запасом пропаганды» его режима
Фонд «Общественное мнение» опубликовал 4 сентября данные опросов, посвященных выяснению мнения россиян о протестах в Белоруссии. Согласно телефонному опросу 28–30 августа среди 1000 респондентов об уличных акциях в республике слышало большинство – 86% опрошенных. Тем не менее внимательно следят за происходящим всего 23% от всех тех, кто знаком с ситуацией в соседнем государстве, 43% уделяют этому куда меньше внимания.
По данным ФОМа, большую долю информации (33%) россияне получают из теле- и радиопередач, примерно в 2 раза меньше (18%) из интернета. На 23 августа в поддержку президента Александра Лукашенко высказывалось 42% россиян из 66%, следящих за обстановкой в Белоруссии. К 30 августа это число возросло до 46%, в то время как количество респондентов, склонных либо поддержать белорусскую оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, незначительно упало – с 26 до 24%. Увеличилось также количество опрошенных россиян, неодобрительно относящихся к забастовкам на белорусских предприятиях, – с 43 до 47% за неделю.
В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Настроения респондентов по этому вопросу весьма сильно зависели от источника новостей о белорусском кризисе. Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.