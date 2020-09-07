Большинство россиян, согласно опросу ФОМа, поддерживают Александра Лукашенко

В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Настроения респондентов по этому вопросу весьма сильно зависели от источника новостей о белорусском кризисе. Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.