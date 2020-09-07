Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Большинство россиян, согласно опросу ФОМа, поддерживают Александра Лукашенко

Это объясняется влиянием телевидения и «запасом пропаганды» его режима
Глеб Мишутин Светлана Бочарова
Александра Лукашенко по-прежнему поддерживает большинство опрошенных россиян, установили социологи /Sergei Fapon / AFP

Фонд «Общественное мнение» опубликовал 4 сентября данные опросов, посвященных выяснению мнения россиян о протестах в Белоруссии. Согласно телефонному опросу 28–30 августа среди 1000 респондентов об уличных акциях в республике слышало большинство – 86% опрошенных. Тем не менее внимательно следят за происходящим всего 23% от всех тех, кто знаком с ситуацией в соседнем государстве, 43% уделяют этому куда меньше внимания.

По данным ФОМа, большую долю информации (33%) россияне получают из теле- и радиопередач, примерно в 2 раза меньше (18%) из интернета. На 23 августа в поддержку президента Александра Лукашенко высказывалось 42% россиян из 66%, следящих за обстановкой в Белоруссии. К 30 августа это число возросло до 46%, в то время как количество респондентов, склонных либо поддержать белорусскую оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, незначительно упало – с 26 до 24%. Увеличилось также количество опрошенных россиян, неодобрительно относящихся к забастовкам на белорусских предприятиях, – с 43 до 47% за неделю.

В целом граждане России скорее положительно оценивают действия белорусских силовиков во время уличных акций – 29% против 25% тех, кто эти действия не одобрил. Настроения респондентов по этому вопросу весьма сильно зависели от источника новостей о белорусском кризисе. Так, телезрители значительно чаще положительно оценивали жесткие действия милиции и ОМОНа во время разгона протестующих (47% против 14% оценивших их отрицательно). В то время как пользователи интернета и социальных сетей не одобрили эти действия: 45% из них оценили действия в отношении протестующих отрицательно и лишь 33% – положительно.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных