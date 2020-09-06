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Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

Протестные акции прошли также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by.

Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко. Силовики при помощи ограждений и спецтехники перекрыли проспект Победителей на подступах к резиденции, колонна встала напротив них.

По информации Tut.by, у оцепления силовики неоднократно распыляли перцовый газ, чтобы не дать протестующим писать лозунги на ограждении. Как уточняет «РИА Новости», вещество было распылено, когда у ограждений оставалось около 1000 человек, каких-либо столкновений за этим не последовало.

Как отмечает корреспондент ТАСС, белорусский ОМОН задержал не менее 20 мужчин, в МВД Белоруссии официальных цифр пока не называют.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных