Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

По информации Tut.by, у оцепления силовики неоднократно распыляли перцовый газ, чтобы не дать протестующим писать лозунги на ограждении. Как уточняет «РИА Новости», вещество было распылено, когда у ограждений оставалось около 1000 человек, каких-либо столкновений за этим не последовало.