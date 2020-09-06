Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в МинскеПротестные акции прошли также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах
Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by.
Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко. Силовики при помощи ограждений и спецтехники перекрыли проспект Победителей на подступах к резиденции, колонна встала напротив них.
По информации Tut.by, у оцепления силовики неоднократно распыляли перцовый газ, чтобы не дать протестующим писать лозунги на ограждении. Как уточняет «РИА Новости», вещество было распылено, когда у ограждений оставалось около 1000 человек, каких-либо столкновений за этим не последовало.
Как отмечает корреспондент ТАСС, белорусский ОМОН задержал не менее 20 мужчин, в МВД Белоруссии официальных цифр пока не называют.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.