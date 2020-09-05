Ольга Ковалькова рассказала о своем отъезде из Белоруссии в Польшу
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова ночью была доставлена к границе с Польшей силовиками, угрожавшими ей длительным арестом. Об этом Ковалькова рассказала на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
«Я на свободе. Но, к сожалению, я за границей своей страны. Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», – рассказала она.
По словам Ковальковой, в следственном изоляторе ей стало плохо, однако к ней пришли не врачи, а силовики, предложившее ей «либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго». Ковалькова рассказала, что до границы с Польшей ее довезли на заднем сиденье машины, надев на нее капюшон и маску.
Ковалькова заявила, что ее вывезли из республики, как ранее вывезли и Светлану Тихановскую, что «становится плохой практикой белорусских властей». Она также добавила, что намерена продолжить политическую деятельность и вернуться в Белоруссию.
Ранее 24 августа Ковалькову задержали, ей и другому члену совета Сергею Дылевскому предъявили обвинения в подготовке к незаконной акции. Как отмечает Tut.by, после окончания 10-дневного срока ареста Ковалькову задержали повторно, осудив еще на 15 суток за участие в митинге 23 августа.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства. Страны Евросоюза не признали результатов выборов и пригрозили Минску санкциями, государства Прибалтики уже ввели ограничения против белорусских властей.