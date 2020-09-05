Ольга Ковалькова рассказала о своем отъезде из Белоруссии в Польшу

По словам Ковальковой, в следственном изоляторе ей стало плохо, однако к ней пришли не врачи, а силовики, предложившее ей «либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго». Ковалькова рассказала, что до границы с Польшей ее довезли на заднем сиденье машины, надев на нее капюшон и маску.