Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи

Также она призвала ввести санкции против тех, кто совершал фальсификации на президентских выборах и «преступления против человечности» при разгоне протестов. Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к СБ ООН 31 августа. Неформальная конференция для обсуждения ситуации в Белоруссии была созвана по инициативе Эстонии.