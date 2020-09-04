Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила Совет Безопасности (СБ) ООН проконтролировать ситуацию в стране и осудить разгон демонстраций оппозиции властями. Об этом она заявила в рамках неформальной конференции ООН по политическому кризису в стране. Трансляцию вел Ruptly.
«Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Белоруссии против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека... и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию», ‒ сказала Тихановская.
Также она призвала ввести санкции против тех, кто совершал фальсификации на президентских выборах и «преступления против человечности» при разгоне протестов. Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к СБ ООН 31 августа. Неформальная конференция для обсуждения ситуации в Белоруссии была созвана по инициативе Эстонии.