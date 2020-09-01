Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Тихановская не согласна с тем, что оппозиция не смогла победить на выборах. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — отметила она. Кроме того, она не согласна с тем, что первая задача белорусской оппозиции — это конституционная реформа. «Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — подчеркнула Тихановская.