Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».
«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — написала Тихановская, отметив, что «категорически не согласна» с двумя утверждениями в заявлении штаба Бабарико.
Тихановская не согласна с тем, что оппозиция не смогла победить на выборах. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — отметила она. Кроме того, она не согласна с тем, что первая задача белорусской оппозиции — это конституционная реформа. «Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — подчеркнула Тихановская.
Намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. «Сначала — требования граждан, потом — реформы, которые возможны только после честных выборов», — заключила Тихановская.
31 августа телеграм-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии «Вместе». 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. Тихановская стала объединенным кандидатом оппозиции в июле после того, как Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях.