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Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «позитивно смотрит» на инициативу политика Виктора Бабарико создать свою партию, сообщила она в своем телеграм-канале «Пул первой».

«Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию», — написала Тихановская, отметив, что «категорически не согласна» с двумя утверждениями в заявлении штаба Бабарико.

Тихановская не согласна с тем, что оппозиция не смогла победить на выборах. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», — отметила она. Кроме того, она не согласна с тем, что первая задача белорусской оппозиции — это конституционная реформа. «Такая постановка цели не отвечает требованием беларуского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки», — подчеркнула Тихановская.

Намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. «Сначала — требования граждан, потом — реформы, которые возможны только после честных выборов», — заключила Тихановская.

31 августа телеграм-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии «Вместе». 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. Тихановская стала объединенным кандидатом оппозиции в июле после того, как Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях.

Ранее по теме: Белорусская оппозиция решила создать политическую партию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных