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Белорусская оппозиция решила создать политическую партию

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии, бывший предправления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, а также член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая ранее возглавляла предвыборный штаб Бабарико, объявили о создании политической партии «Вместе». Соответствующее заявление опубликовал в своем YouTube-канале Бабарико.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – сказал Бабарико. В заявлении отмечается, что «за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

Тихановская стала объединенным кандидатом оппозиции в июле после того, как Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях, а бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных