Белорусская оппозиция решила создать политическую партию

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – сказал Бабарико. В заявлении отмечается, что «за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет».