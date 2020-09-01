Белорусская оппозиция решила создать политическую партию
Бывший кандидат в президенты Белоруссии, бывший предправления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, а также член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая ранее возглавляла предвыборный штаб Бабарико, объявили о создании политической партии «Вместе». Соответствующее заявление опубликовал в своем YouTube-канале Бабарико.
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – сказал Бабарико. В заявлении отмечается, что «за последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.
Тихановская стала объединенным кандидатом оппозиции в июле после того, как Бабарико был арестован по обвинению в финансовых махинациях, а бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул страну.