Лукашенко стал невъездным в Латвию, Эстонию и Литву
Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.
Так, Эстония ввела с 31 августа пятилетний запрет на въезд для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. «С помощью санкций мы показываем, что относимся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», ‒ сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (цитата по «Интерфаксу»). Ранее в понедельник согласованные санкционные списки опубликовали Латвия и Литва.
Как сообщило МВД Литвы, министр внутренних дел Рита Тамашунене подписала распоряжение о введении санкций за якобы фальсификацию. Все попавшие под санкции лица внесены «в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», ‒ отмечается в сообщении МВД. О введении санкций в отношении той же тридцатки объявили и власти Латвии, здесь Лукашенко и его приближенные объявлены персонами нон-грата на неопределенный срок. По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, «это лишь начальная версия списка». Он добавил, что санкционный список, согласованный странами Балтии, «в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти». По его словам, некоторые из попавших под санкции ‒ три человека ‒ в последние пять лет посещали Литву.
Сам Лукашенко ранее заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. В частности, по данным «БелТА», Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», ‒ цитирует «БелТА» слова президента Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС результаты выборов не признал.