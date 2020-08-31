Лукашенко стал невъездным в Латвию, Эстонию и Литву

Как сообщило МВД Литвы, министр внутренних дел Рита Тамашунене подписала распоряжение о введении санкций за якобы фальсификацию. Все попавшие под санкции лица внесены «в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», ‒ отмечается в сообщении МВД. О введении санкций в отношении той же тридцатки объявили и власти Латвии, здесь Лукашенко и его приближенные объявлены персонами нон-грата на неопределенный срок. По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, «это лишь начальная версия списка». Он добавил, что санкционный список, согласованный странами Балтии, «в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти». По его словам, некоторые из попавших под санкции ‒ три человека ‒ в последние пять лет посещали Литву.