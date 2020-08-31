Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лукашенко стал невъездным в Латвию, Эстонию и Литву

Ведомости

Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.

Так, Эстония ввела с 31 августа пятилетний запрет на въезд для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. «С помощью санкций мы показываем, что относимся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», ‒ сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (цитата по «Интерфаксу»). Ранее в понедельник согласованные санкционные списки опубликовали Латвия и Литва.

Как сообщило МВД Литвы, министр внутренних дел Рита Тамашунене подписала распоряжение о введении санкций за якобы фальсификацию. Все попавшие под санкции лица внесены «в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», ‒ отмечается в сообщении МВД. О введении санкций в отношении той же тридцатки объявили и власти Латвии, здесь Лукашенко и его приближенные объявлены персонами нон-грата на неопределенный срок. По словам президента Литвы Гитанаса Науседа, «это лишь начальная версия списка». Он добавил, что санкционный список, согласованный странами Балтии, «в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти». По его словам, некоторые из попавших под санкции ‒ три человека ‒ в последние пять лет посещали Литву.

Сам Лукашенко ранее заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. В частности, по данным «БелТА», Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», ‒ цитирует «БелТА» слова президента Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС результаты выборов не признал.

Ранее по теме: Путин заявил о признании Россией легитимности президентских выборов в Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных