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Путин заявил о признании Россией легитимности президентских выборов в Белоруссии

Президент усомнился в честности тех, кто не признал итоги выборов
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы – я сразу это сделал – признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – рассказал Путин.

Президент также обратил внимание на то, что Минск пригласил представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) принять участие в контроле над выборами, однако они не приехали.

«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», – отметил Путин.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных