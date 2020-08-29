Путин заявил о признании Россией легитимности президентских выборов в Белоруссии

Путин заявил о признании Россией легитимности президентских выборов в БелоруссииПрезидент усомнился в честности тех, кто не признал итоги выборов
Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы – я сразу это сделал – признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – рассказал Путин.
Президент также обратил внимание на то, что Минск пригласил представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) принять участие в контроле над выборами, однако они не приехали.
«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», – отметил Путин.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.