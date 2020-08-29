Путин заявил о признании Россией легитимности президентских выборов в Белоруссии

«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», – отметил Путин.