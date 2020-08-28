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Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

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Резерв из сотрудников правоохранительных органов создан в России в рамках исполнения обязательств по Договору о коллективной безопасности и Договору о создании Союзного государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он (резерв. ‒ Прим. ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике. Собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах, ‒ это Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве», ‒ сказал Песков.

Он не ответил на вопрос о том, состоит ли этот резерв из бойцов Росгвардии или военнослужащих ВС России, а также чем они вооружены.

«Я не могу вам сказать. Я ничего не могу сказать про вооружение; [численность] достаточная, разумное количество», ‒ сказал он.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин считает оправданным использование резерва только в случае действий экстремистов и такая ситуация маловероятна. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не видят в этом резерве причин для ухудшения отношений с белорусским народом.

«Никоим образом. Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается в белорусские дела», ‒ заключил он.

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных