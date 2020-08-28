Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

«Он (резерв. ‒ Прим. ред.) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике. Собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах, ‒ это Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве», ‒ сказал Песков.